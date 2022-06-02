Зеленський особливо подякував послу Польщі та Папському нунцію, які не покидали Київ із початку вторгнення

Президент України Володимир Зеленський подякував закордонним послам, які не покидали Київ із початку російського вторгнення.

"Це посол Польщі Бартош Ціхоцький та Нунцій Папського престолу Вісвальдас Кульбокас", - сказав Зеленський у четвер на церемонії вручення вірчих грамот у Софії Київській.

"99 днів, як вони намагалися зруйнувати пам'ять і знищити віру. 99 днів, як ми не даємо цього зробити. Не без вашої підтримки. Головне, що ви можете зробити - бути тут", - сказав він, звертаючись до послів.

"Я дякую всім послам, які максимально довго залишалися, а також тим, хто максимально швидко повернулися", - сказав президент.

Зеленському вручили вірчі грамоти новопризначені посли США, Індії та Молдови.