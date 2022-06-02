Події

20:27 02.06.2022

Війна в Україні забрала життя мінімум 4169 цивільних, ще 4982 поранено – ООН

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Війна в Україні забрала життя мінімум 4169 цивільних, ще 4982 поранено – ООН

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 1 червня склали 9151 цивільних (днем раніше – 9094), зокрема 4169 загиблих (4149), повідомляє управління Верховного комісара ООН з питань прав людини (УВКПЛ ООН) у четвер.

"УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження", – наголошується в документі щодо даних ООН.

Відповідно до нього, це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька обл.), Ізюма (Харківська обл.) та Попасної (Луганська обл.), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - йдеться в зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 1580 чоловіків, 1038 жінок, 102 хлопчики та 99 дівчаток, тоді як стать 67 дітей та 1283 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 4982 поранених – 140 хлопчиків та 115 дівчаток, а також 168 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно зі зведенням на день раніше загинула одна дитина.

УВКПЛ ООН наголошує, що в Донецькій та Луганській областях станом на опівночі 2 червня було зафіксовано 2241 (2225) загиблих та 2252 (2242) поранених на території, контрольованій урядом, та 147 (146) загиблих і 593 (583) поранених на території, контрольованій самопроголошеними "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (в Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 1781 (1778) загиблого та 2137 (2120) поранених.

У зведенні традиційно йдеться, що зростання показників до попереднього зведення не слід відносити лише на випадки 1 червня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.

 

 

Теги: #оон #жертви #війна
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