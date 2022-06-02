Події

18:45 02.06.2022

Росія бачить свої інтереси як егоїстичні бажання маленької купки господарів держави – Зеленський на Форумі у Братиславі

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Росія бачить свої інтереси як егоїстичні бажання маленької купки господарів держави – Зеленський на Форумі у Братиславі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія бачить лише власні інтереси та не визнає жодних інших.

"Чи намагається вона (РФ - ІФ-У) когось почути, зрозуміти? Ні. Чи визнає Росія спільні інтереси? Ні, вона бачить лише власні. Причому трактує їх доволі специфічно. Не як інтереси всього російського народу, а як егоїстичні бажання маленької купки господарів держави", - сказав він у четвер, виступаючи на Міжнародному безпековому форумі в Братиславі.

"А як Росія сприймає поняття "єдність"? Тільки як спробу підкорити інших, поставити їх у залежність від себе, знищити їхню самобутність", - заявив Зеленський.

За його словами, "Росія трактує "єдність", коли інші та будь-яке різноманіття просто знищуються. Саме це вони роблять на території України. Намагаються не просто вбивати людей, а стерти сам факт того, що є Україна".

"Це відкрито антиєвропейська політика Росії, і така політика зобов'язує Європу реагувати", - наголосив Зеленський.

Теги: #рф #політика #зеленський
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