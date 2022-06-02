Російські окупанти в Маріуполі не видають довідки про смерть, якщо людина загинула під обстрілами або внаслідок поранень

Окупаційна влада в Маріуполі не видає довідки про смерть, якщо людина загинула під обстрілами або внаслідок поранень, і не дозволяє в такому випадку ховати її в окремій могилі, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Довідку про смерть та право поховання в окремій могилі в труні окупанти надають виключно за фактом смерті від природних причин. У разі загибелі людини під обстрілами, або навіть у разі смерті від наслідків отриманих поранень, довідка про смерть не видається", – написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами Андрющенка, людину ховають виключно у братській могилі та безіменно.

"Максимум – близьким можуть видати довідку після поховання про "зниклого безвісти", – сказав радник мера.