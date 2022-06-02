Події

18:34 02.06.2022

Російські окупанти в Маріуполі не видають довідки про смерть, якщо людина загинула під обстрілами або внаслідок поранень

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Російські окупанти в Маріуполі не видають довідки про смерть, якщо людина загинула під обстрілами або внаслідок поранень

Окупаційна влада в Маріуполі не видає довідки про смерть, якщо людина загинула під обстрілами або внаслідок поранень, і не дозволяє в такому випадку ховати її в окремій могилі, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Довідку про смерть та право поховання в окремій могилі в труні окупанти надають виключно за фактом смерті від природних причин. У разі загибелі людини під обстрілами, або навіть у разі смерті від наслідків отриманих поранень, довідка про смерть не видається", – написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами Андрющенка, людину ховають виключно у братській могилі та безіменно.

"Максимум – близьким можуть видати довідку після поховання про "зниклого безвісти", – сказав радник мера.

Теги: #маріуполь #загиблі #захоронення
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