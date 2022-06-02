Єврокомісія опублікувала рекомендації щодо визнання українських освітніх кваліфікацій - Міносвіти

Європейська комісія опублікувала рекомендації щодо визнання українських освітніх кваліфікацій, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Вдячний Європейському Союзу та Марії Габрієл, комісару Європейської комісії з питань інновацій, досліджень, культури, освіти, молоді та спорту за підтримку сфери освіти України. Розроблення практичних інструкцій щодо швидкого визнання українських освітніх кваліфікацій – це черговий крок до забезпечення права українців на освіту та працевлаштування, зокрема в Європейському просторі вищої освіти відповідно до Лісабонської конвенції про визнання кваліфікацій вищої освіти", – наводить слова міністра освіти і науки Сергія Шкарлета пресслужба міністерства.

Наголошується, що документ розроблено з метою надання конкретної підтримки закладам вищої освіти та національним центрам визнання освітніх кваліфікацій під час оцінювання документів про освіту, виданих українськими закладами освіти з урахуванням відповідних компетенцій.

Зокрема, рекомендації містять актуальний опис системи освіти України на всіх рівнях – від шкільної до вищої, а також детальну інформацію щодо різновидів українських освітніх кваліфікацій.

Посібник також містить рекомендації, які допоможуть із перекладом документів про освіту та сприятимуть усуненню мовного бар'єру, з яким стикаються під час перевірки елементів присвоєних кваліфікацій, а також методи перевірки автентичності кваліфікацій.

Документ розроблено спільно з Міносвіти України, ДП "Інформаційно-іміджевий центр", що виконує функції Національного інформаційного центру академічної мобільності в Україні, Національним інформаційним центром академічної мобільності Італії (CIMEA) та Європейською комісією.

З рекомендаціями можна ознайомитись за посиланням.