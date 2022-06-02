"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення між Славутичем та Черніговом

АТ "Укрзалізниця" запустило електропоїзд Чернігів - Славутич, відновивши сполучення між містами.

Згідно з повідомленням УЗ у телеграм-каналі голови компанії Олександра Камишіна, залізничники відновили зруйнований російськими військами залізничний міст та запустили електричку Чернігів - Славутич.

"У Чернігові наразі проживає 190 тис. осіб. На маршрут Київ - Чернігів ми вже поставили відновлену двоповерхову Shkoda класу "Інтерсіті+". Дорога займає 3:15 хв - це практично стільки ж, скільки і маршрутка. Квиток на поїзд коштує від 195 грн, маршрутка - 250 грн. Поїзд заповнюється добре, стабільно понад 50%", - зазначають в "Укрзалізниці".

У Славутичі, за даними залізничної компанії, наразі проживає 18 тис. осіб.