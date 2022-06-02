Майже 460 дітей із Маріупольського та Волноваського районів тримають у Ростовській області та біля Петербургу – радник мера

Радник мера міста Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що майже 460 депортованих дітей із Маріупольського та Волноваського районів на сьогодні тримають у Ростовській області та біля Санкт-Петербургу.

"Щодо дітей, то це – наш такий особливий біль… Ми намагаємося якось з'ясовувати, шукати і за крихтами збирати цю інформацію, де можуть бути наші діти. Нині ми знайшли 260 дітей, але не тільки маріупольців, це і Волноваський район, Маріупольський район, – наразі їх тримають в одному з дитячих таборів у Ростовській області… Знаємо, що точно щонайменше 200 дітей перебувають десь біля Санкт-Петербургу на сьогодні", – зазначив він в ефірі національного телемарафону #UAразом у четвер.

Одночасно Андрющенко повідомив, що ця інформація не є персоніфікованою, а з українських дітей "намагаються швиденько зробити громадян Росії" і водночас спрощують процедуру їх усиновлення росіянами.

"Ми розуміємо, що якщо мине принаймні один рік, ми просто не знайдемо потім наших дітей у Росії, тому що навіть вони не ведуть жодного такого обліку, який дав би змогу нам після Перемоги знайти всіх наших дітей", – наголосив радник мера Маріуполя.

За його словами, влада міста поки що не володіє і точною інформацією про те, скільки дітей-сиріт та безпритульних дітей на сьогодні перебувають у Маріуполі. "Ми знаємо, що маріупольці влаштовували такі собі сімейні дитячі будинки, де намагаються дати прихисток діточкам. Але наразі росіяни вивозять їх уже до Росії", – уточнив Андрющенко.