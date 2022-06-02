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11:29 02.06.2022

Польща припинить виплати допомоги українським біженцям із 1 липня - МВС

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Польща припинить виплати допомоги українським біженцям із 1 липня - МВС

Заступник глави Міністерства внутрішніх справ Польщі та уповноважений польського уряду у справах біженців Павел Шефернакер повідомив, що польський уряд із 1 липня більше не виплачуватиме по 40 злотих на день (на 1 червня близько 276 грн) на харчування та проживання українських біженців і розраховує на їх працевлаштування та самозабезпечення, повідомляє видання Rzeczpospolita.

"Ми переконані, що багато людей у Польщі здатні стати незалежними та адаптуватися", - сказав Шефернакер в ефірі TVP Info, зазначивши, що будуть і винятки - для деяких біженців пільги будуть розширені, це "інваліди, вагітні жінки або багатодітні".

У повідомленні наголошується, що польський уряд у спеціальному акті про допомогу біженцям із України спочатку гарантував пільгу на перші 60 днів, а місяць тому продовжив її ще на 60 днів, але надалі вже не буде.

"Ми виплачуємо величезні соціальні кошти - від 300 злотих на кожного до 500+ злотих на кожну дитину, та інші суми, що випливають із соціальної допомоги. Крім того, ми бачимо, що багато українців шукають роботу, знаходять її і з усім справляються. Ми хочемо стимулювати решту до активності. Чотири місяці повного захисту - це, на наш погляд, достатній термін", - сказав у коментарі виданню високопоставлений політик із партії "Право і справедливість", ім'я якого не називається.

Rzeczpospolita також зазначає, що рішення уряду продиктоване дуже великими видатками на утримання біженців. Зокрема, Сілезьке воєводство оцінило поточні видатки на 115 тис. біженців у 190 млн злотих на місяць, із яких щоденні виплати по 40 злотих на людину становлять 160 млн злотих.

"Ми лише розпочинаємо широкий спектр заходів, спрямованих на активізацію українців у працевлаштуванні. Вже 14 тисяч із них, зокрема 11 тис. жінок, знайшли легальну роботу в нашому регіоні. Ми чекаємо на спеціальний акт, який допоможе фінансувати навчання польській мові та курси підвищення кваліфікації, що, безперечно, допоможе знайти себе на ринку праці", - зазначила прессекретар Сілезького воєводства Аліна Кухаржевська.

Бургомістр м. Мушина Малопольського воєводства Ян Голба зазначив, що з 1,3 тис. біженців, колись розміщених у місті, у ньому наразі проживає 400, із них роботу поки що знайшли лише 60 осіб. "Ми найняли лікаря, дантиста, медсестер і помічниць на кухні. Це багато, і мало. Хто хоче працювати, той знайде роботу. А хто не хоче, того ніщо не змусить. Якщо уряд не платитиме по 40 злотих на людину, багато хто з них, мабуть, не впораються", - сказав він.

Офіційний курс НБУ на 1 червня: 6,82 грн/злотий.

 

Теги: #польща #біженці
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