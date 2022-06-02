"Укрзалізниця" частково відновила рух поїздів пошкодженою під час обстрілів 1 червня ділянкою залізничних станцій на Львівщині, частина поїздів затримуються
АТ "Укрзалізниця" повідомила про часткове поновлення руху поїздів пошкодженою обстрілами ділянкою залізничних станцій у Львівській області.
При цьому вимушено затримуються такі поїзди:
- №37 Ужгород - Одеса
- №135 Чернівці - Одеса
- №26 Одеса - Рахів
- №50 Трускавець - Київ
- №82 Ужгород - Київ
- №46 Харків - Ужгород
- №17 Харків - Львів
- №56 Рахів - Київ
- №77 Ковель - Одеса
- №36 Одеса - Перемишль
- №716 Перемишль - Київ
- №119 Запоріжжя - Львів
Для пасажирів, які прямують зміненим маршрутом до Ужгорода, буде можливість пересісти до станції "Ужгород" на приміські поїзди ділянки "Ужгород - Чоп - Мукачево - Воловець".
Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/2559