Події

10:17 02.06.2022

"Укрзалізниця" частково відновила рух поїздів пошкодженою під час обстрілів 1 червня ділянкою залізничних станцій на Львівщині, частина поїздів затримуються

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"Укрзалізниця" частково відновила рух поїздів пошкодженою під час обстрілів 1 червня ділянкою залізничних станцій на Львівщині, частина поїздів затримуються

АТ "Укрзалізниця" повідомила про часткове поновлення руху поїздів пошкодженою обстрілами ділянкою залізничних станцій у Львівській області.

При цьому вимушено затримуються такі поїзди:

- №37 Ужгород - Одеса

- №135 Чернівці - Одеса

- №26 Одеса - Рахів

- №50 Трускавець - Київ

- №82 Ужгород - Київ

- №46 Харків - Ужгород

- №17 Харків - Львів

- №56 Рахів - Київ

- №77 Ковель - Одеса

- №36 Одеса - Перемишль

- №716 Перемишль - Київ

- №119 Запоріжжя - Львів

Для пасажирів, які прямують зміненим маршрутом до Ужгорода, буде можливість пересісти до станції "Ужгород" на приміські поїзди ділянки "Ужгород - Чоп - Мукачево - Воловець".

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/2559

Теги: #укрзалізниця
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