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09:51 02.06.2022

Велика Британія добивається схвалення США щодо відправлення ракетних систем залпового вогню в Україну - ЗМІ

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Велика Британія добивається схвалення США щодо відправлення ракетних систем залпового вогню в Україну - ЗМІ

Сполучене Королівство просить США схвалити план щодо відправлення сучасних ракетних систем середньої дальності в Україну протягом декількох тижнів, повідомляє Politico з посиланням на обізнане джерело.

За його даними, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон говорив із президентом США Джо Байденом про передачу реактивних систем залпового вогню M270 американського виробництва у середу вранці.

У четвер відбудеться дискусія між міністром закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс та держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Видання уточнює, що Вашингтон має офіційно схвалити цей крок через правила експорту, хоча адміністрація Байдена з високою ймовірністю дасть "зелене світло".

Тим часом, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив, що Сполучене Королівство направить в Україну реактивні системи залпового вогню.

Згідно із заявою міністерства закордонних справ Великої Британії, яку наводить телеканал CNN, Велика Британія направить реактивні системи залпового вогню M270, які здатні вражати цілі на відстані до 80 км, що забезпечить "значне підвищення боєздатності українських сил".

Зазначається, що цей крок був "тісно скоординований" із рішенням США надати Україні свою високомобільну артилерійську ракетну систему HIMARS.

Раніше у Пентагоні повідомили, що черговий пакет військової допомоги США для України включає, зокрема, чотири вертольоти Мі-17 і чотири реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS.

При цьому американські ЗМІ зазначають, що Україна сподівалася на виділення значно більшої кількості американських РСЗВ.

Теги: #сша #велика_британія #військова_допомога
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