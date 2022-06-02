Унаслідок ракетного обстрілу на Львівщині затримується низка поїздів та обмежено курсування електричок - "Укрзалізниця"
Унаслідок вечірнього обстрілу транспортної інфраструктури у Стрийському районі на Львівщині затримуються 13 поїздів, обмежено курсування чотирьох приміських та міжобласних електричок, повідомили в АТ "Укрзалізниця".
Як повідомляє пресслужба компанії в телеграм-каналі у четвер уранці, затримується низка поїздів:
№ 6 Івано-Франківськ - Запоріжжя
№18 Львів - Харків
№37 Ужгород - Одеса
№13 Київ - Солотвино
№ 45 Ужгород - Харків
№96 Рахів - Київ
№95 Київ - Рахів
№1 Івано-Франківськ - Харків
№43 Івано-Франківськ - Київ
№14 Солотвино - Київ
№38 Одеса - Ужгород
№25 Рахів - Одеса
№29 Київ - Ужгород
Крім того, протягом дня до станції Стрий будуть обмежені маршрути декількох приміських поїздів:
№6155 Львів - Лавочне
№6187 Львів - Мукачево
№6189 Львів - Лавочне - Чоп (у зворотному напрямку - до ст. Лавочне)
В АТ "Укрзалізниця" акцентували, що №829/830 Львів - Ужгород - Львів 2 червня не курсуватиме.
"Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідуються. Крім того, залізниці з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування на великих станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками", - повідомили у компанії.
Як повідомлялося, увечері в середу, 1 червня, внаслідок влучення крилатої ракети по залізничній інфраструктурі на Львівській залізниці виникла необхідність відновлення контактної мережі. Через це затримувалися поїзди: №30 Ужгород - Київ, №13 Солотвино - Київ та №145 Львів - Ужгород.
Також повідомлялося про п'ятьох постраждалих, яким було надано медичну допомогу.
Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/2558