Унаслідок ракетного обстрілу на Львівщині затримується низка поїздів та обмежено курсування електричок - "Укрзалізниця"

Унаслідок вечірнього обстрілу транспортної інфраструктури у Стрийському районі на Львівщині затримуються 13 поїздів, обмежено курсування чотирьох приміських та міжобласних електричок, повідомили в АТ "Укрзалізниця".

Як повідомляє пресслужба компанії в телеграм-каналі у четвер уранці, затримується низка поїздів:

№ 6 Івано-Франківськ - Запоріжжя

№18 Львів - Харків

№37 Ужгород - Одеса

№13 Київ - Солотвино

№ 45 Ужгород - Харків

№96 Рахів - Київ

№95 Київ - Рахів

№1 Івано-Франківськ - Харків

№43 Івано-Франківськ - Київ

№14 Солотвино - Київ

№38 Одеса - Ужгород

№25 Рахів - Одеса

№29 Київ - Ужгород

Крім того, протягом дня до станції Стрий будуть обмежені маршрути декількох приміських поїздів:

№6155 Львів - Лавочне

№6187 Львів - Мукачево

№6189 Львів - Лавочне - Чоп (у зворотному напрямку - до ст. Лавочне)

В АТ "Укрзалізниця" акцентували, що №829/830 Львів - Ужгород - Львів 2 червня не курсуватиме.

"Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідуються. Крім того, залізниці з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування на великих станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками", - повідомили у компанії.

Як повідомлялося, увечері в середу, 1 червня, внаслідок влучення крилатої ракети по залізничній інфраструктурі на Львівській залізниці виникла необхідність відновлення контактної мережі. Через це затримувалися поїзди: №30 Ужгород - Київ, №13 Солотвино - Київ та №145 Львів - Ужгород.

Також повідомлялося про п'ятьох постраждалих, яким було надано медичну допомогу.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/2558