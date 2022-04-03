ВІд початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 158 дітей, 258 поранено

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 158 дітей, поранено 258, повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Станом на 8:00 3 квітня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, що вимагають підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 158 дітей та постраждало 258 дітей", - написала омбудсмен у телеграм-каналі в неділю.