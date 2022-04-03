Події

08:23 03.04.2022

У Донецькій області за добу загинула одна людина і п'ятеро отримали поранення

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У Донецькій області за добу загинула одна людина і п'ятеро отримали поранення

На Донеччині за добу 3 квітня загинула одна людина і п'ятеро людей отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Сьогодні (2 квітня – ІФ) в результаті обстрілів у Бахмуті загинула 1 особа і 3 отримали поранення. Також є 1 поранений у Відрадному та 1 поранений у Мар'їнці", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Крім того, медичні працівники в Бахмуті надали допомогу людині, яка отримала поранення в Луганській області.

За словами Кириленка, також вдалося уточнити інформацію з приводу однієї загиблої та однієї пораненої дитини в Маріуполі. Проте, зазначив він, точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.

 

 

 

Теги: #жертви #війна #донецька
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