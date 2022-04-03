Події

08:20 03.04.2022

Розпочато розслідування обстрілу російськими військами лікарні в окупованій Балаклії

1 хв читати
Розпочато розслідування обстрілу російськими військами лікарні в окупованій Балаклії

Слідчі СУ УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури розпочали досудове розслідування за фактом обстрілу лікарні у Балаклії Харківської області.

"За даними слідства, 2 квітня 2022 року російські окупанти здійснили артилерійський обстріл лікарні у м. Балаклія... На той час там перебували пацієнти та персонал. У результаті сталося пошкодження зазначеної будівлі, постраждалих немає", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.

 

 

Теги: #провадження #обстріл #балаклія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:36 02.04.2022
Уночі з далекої відстані ворог обстріляв із систем залпового вогню території Криворізького району, жертв немає

Уночі з далекої відстані ворог обстріляв із систем залпового вогню території Криворізького району, жертв немає

07:51 02.04.2022
Війська РФ обстріляли з "Градів" околиці Кривого Рогу

Війська РФ обстріляли з "Градів" околиці Кривого Рогу

07:33 02.04.2022
Окупанти обстріляли інфраструктурні об'єкти та житлові будинки на Полтавщині

Окупанти обстріляли інфраструктурні об'єкти та житлові будинки на Полтавщині

20:59 01.04.2022
Кількість загиблих у результаті обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 30 людей

Кількість загиблих у результаті обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 30 людей

08:57 01.04.2022
Кількість загиблих у результаті обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 24 осіб

Кількість загиблих у результаті обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 24 осіб

08:49 01.04.2022
Жінка зазнала поранення вранці в п'ятницю в результаті обстрілу з градів Гірського на Луганщині

Жінка зазнала поранення вранці в п'ятницю в результаті обстрілу з градів Гірського на Луганщині

17:18 31.03.2022
Російські війська розстріляли колону волонтерів поблизу Чернігова, одна особа загинула, четверо тяжко поранені

Російські війська розстріляли колону волонтерів поблизу Чернігова, одна особа загинула, четверо тяжко поранені

22:10 30.03.2022
У Дніпрі окупанти обстріляли нафтобазу, жертв немає

У Дніпрі окупанти обстріляли нафтобазу, жертв немає

17:19 30.03.2022
ДСНС: Унаслідок ворожого обстрілу будівлі Миколаївської ОДА загинули 15 людей, 33 поранені

ДСНС: Унаслідок ворожого обстрілу будівлі Миколаївської ОДА загинули 15 людей, 33 поранені

08:01 30.03.2022
Вранці в середу окупант обстріляв Лисичанськ, є жертви

Вранці в середу окупант обстріляв Лисичанськ, є жертви

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти продовжують завдавати систематичних ракетних та авіаційних ударів по військовим та цивільним об'єктам, інтенсивність знизилася

Питання деокупації Криму має бути вирішене в дипломатичному форматі, можливо, через десять років

Я вдячний жителям Енергодара, які вийшли на мітинг на захист свого міста – Зеленський

Особовий склад 2-х БТГр зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ відмовився брати участь у бойових діях на території України, повернений до пунктів дислокації

Метою російських військ є захоплення Донбасу та півдня України – Зеленський

ОСТАННЄ

У Донецькій області за добу загинула одна людина і п'ятеро отримали поранення

За добу харківські рятувальники 28 разів виїжджали на пожежі, спричинені обстрілами

Арахамія вважає, що США та Британія приєднаються до країн-гарантів безпеки України одними з останніх

Прем'єр-міністр Угорщини Орбан втратив чесність у контактах із Москвою – Зеленський

Міністр закордонних справ Великої Британії шокована військовими злочинами російських окупантів у Бучі та інших українських містах

Окупанти продовжують завдавати систематичних ракетних та авіаційних ударів по військовим та цивільним об'єктам, інтенсивність знизилася

Питання деокупації Криму має бути вирішене в дипломатичному форматі, можливо, через десять років

Британський прем'єр хоче забезпечити Україну зброєю для захисту з моря - ЗМІ

Донецька прокуратура взяла під варту маріупольчанку, яка виправдовувала російських убивць

У Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному через обстріл горіло 13 багатоповерхівок

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА