Розпочато розслідування обстрілу російськими військами лікарні в окупованій Балаклії

Слідчі СУ УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури розпочали досудове розслідування за фактом обстрілу лікарні у Балаклії Харківської області.

"За даними слідства, 2 квітня 2022 року російські окупанти здійснили артилерійський обстріл лікарні у м. Балаклія... На той час там перебували пацієнти та персонал. У результаті сталося пошкодження зазначеної будівлі, постраждалих немає", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.