Події

07:47 03.04.2022

Питання деокупації Криму має бути вирішене в дипломатичному форматі, можливо, через десять років

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Питання деокупації Криму має бути вирішене в дипломатичному форматі, можливо, через десять років

Президент України Володимир Зеленський вважає, що питання деокупації Автономної Республіки Крим має бути вирішене у дипломатичному форматі після припинення воєнних дій, можливо, через десять років.

"Ми не торгуємо своєю територією. Тому питання територіальної цілісності та суверенітету – поза обговоренням. Є складні питання щодо тимчасово окупованих територій. Є принципові складнощі, які ми готові зняти з порядку денного, як питання Криму. Ми готові говорити про кримське питання. Питання деокупації Криму має бути вирішено у дипломатичному форматі, можливо, через десять років", – сказав глава держави в інтерв'ю для Fox News.

Він наголосив, що в глобальному масштабі це питання "має бути вирішене, наприклад, так: припинення війни, а потім дипломатичні кроки".

 

 

 

Теги: #крим #рішення #терміни
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