Британський прем'єр хоче забезпечити Україну зброєю для захисту з моря - ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наполягає на необхідності постачання Україні протикорабельних ракет, щоб вона могла забезпечити захист узбережжя від обстрілів із моря, повідомила газета The Times з посиланням на британських чиновників.

Один із них заявив, що Україна звернулася з проханням про постачання летальної зброї для використання на чорноморському узбережжі.

"У нас, напевно, найбільш зрілі з усіх країн відносини з українцями. У нас є список того, що їм потрібно, і ми намагаємося задовольнити його в тому, що зможемо. Прем'єр-міністр сповнений рішучості допомогти Україні захистити себе, і він підтримає заповнення цієї потреби", - цитує газета джерела слова.

За даними видання, український президент Володимир Зеленський попросив західні країни поставити Україні протикорабельні ракети, зокрема Harpoons, які використовуються британським королівським флотом. Як повідомляє газета, "офіційні особи США минулого тижня дали зрозуміти, що це питання обговорюється членами НАТО".

The Times зазначає, що "у той час, як деякі союзники, включно з Америкою, Німеччиною та Францією, хочуть дочекатися активних дій Росії (на узбережжі - ІФ), перш ніж надавати більш смертоносну летальну допомогу, Джонсон ясно дав зрозуміти, що вона має бути надана негайно".

"Борис каже, що нам не потрібен ще один тригер(...). Все, що попросить Зеленський, він отримає, якщо у нас це буде", - сказало джерело The Times.

Постачання Великою Британією зброї обговорювалися на засіданні Ради національної безпеки у п'ятницю. За даними видання, Британія планує поставити зокрема ракети з датчиками, які можуть бути націлені на кораблі, дислоковані біля берегів України, а також протитанкові засоби для знищення випущених артилерійських снарядів.

Крім того, розглядається можливість забезпечення України безпілотниками одноразової дії Switchblades, іншими типами зброї.