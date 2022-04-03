Події

07:14 03.04.2022

Влада Нідерландів закликає мешканців зменшити опалення в будинках задля економії енергії

1 хв читати
Влада Нідерландів закликає мешканців зменшити опалення в будинках задля економії енергії

Уряд Нідерландів закликає жителів країни почати економити енергію, зокрема зменшити потужність роботи системи опалення в будинках, повідомляють у суботу європейські ЗМІ.

Влада країни зазначила, що жителям також слід, наприклад, почати приймати душ замість ванни, оскільки це теж може допомогти знизити кількість споживаної енергії.

Міністр Нідерландів з питань клімату та енергетики Роб Джеттен зазначив, що економія енергії "корисна для вашого гаманця, для клімату". "Це допоможе нам стати менш залежними від газу із Росії", - вважає він.

Уряд у суботу зі свого боку оголосив, що знизить температуру у своїх офісних будинках взимку і менше використовуватиме кондиціонери влітку.

 

 

Теги: #енергія #економія #нідерланди
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:25 31.03.2022
Нам потрібна зброя, яка допоможе нам вигнати окупантів із нашої землі, – Зеленський у парламенті Нідерландів

Нам потрібна зброя, яка допоможе нам вигнати окупантів із нашої землі, – Зеленський у парламенті Нідерландів

12:22 31.03.2022
Війна в Україні стає для світу рутиною - Зеленський у парламенті Нідерландів

Війна в Україні стає для світу рутиною - Зеленський у парламенті Нідерландів

17:12 29.03.2022
Нідерланди висилають 17 дипломатів РФ за обвинуваченням у шпигунстві - ЗМІ

Нідерланди висилають 17 дипломатів РФ за обвинуваченням у шпигунстві - ЗМІ

22:07 21.03.2022
Зеленський та прем'єр Нідерландів провели переговори, обговорили боротьбу України з агресором та хід мирного процесу

Зеленський та прем'єр Нідерландів провели переговори, обговорили боротьбу України з агресором та хід мирного процесу

22:06 18.03.2022
Нідерланди та Німеччина поставлять Словаччині ЗРК "Петріот" після передання Україні її систем С-300

Нідерланди та Німеччина поставлять Словаччині ЗРК "Петріот" після передання Україні її систем С-300

15:08 14.03.2022
Австралія та Нідерланди вирішили домагатися від Росії компенсації за аварію рейсу MH17

Австралія та Нідерланди вирішили домагатися від Росії компенсації за аварію рейсу MH17

19:02 10.03.2022
Оцінка заявки України на статус кандидата в ЄС – питання місяців або років – прем'єр Нідерландів

Оцінка заявки України на статус кандидата в ЄС – питання місяців або років – прем'єр Нідерландів

22:01 09.03.2022
В Україні через війну без електроенергії 723 тис. споживачів і без газу 233 тис. – Міненерго

В Україні через війну без електроенергії 723 тис. споживачів і без газу 233 тис. – Міненерго

20:14 08.03.2022
Прем'єр Нідерландів Рютте не говорив Зеленському, що підтримує членство України в ЄС

Прем'єр Нідерландів Рютте не говорив Зеленському, що підтримує членство України в ЄС

16:53 08.03.2022
Зеленський подякував Нідерландам за безкомпромісну позицію щодо санкційного тиску на РФ та підтримку вступу України до ЄС

Зеленський подякував Нідерландам за безкомпромісну позицію щодо санкційного тиску на РФ та підтримку вступу України до ЄС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВІд початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 158 дітей, 258 поранено

Вранці в неділю по Одесі завдано авіаудару, частину ракет збито ППО

Окупанти продовжують завдавати систематичних ракетних та авіаційних ударів по військовим та цивільним об'єктам, інтенсивність знизилася

Питання деокупації Криму має бути вирішене в дипломатичному форматі, можливо, через десять років

Я вдячний жителям Енергодара, які вийшли на мітинг на захист свого міста – Зеленський

ОСТАННЄ

У результаті російського вторгнення в Україну загинуло 158 дітей, понад 258 отримали поранення

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, за попередніми даними жертв немає

ВІд початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 158 дітей, 258 поранено

Вранці в неділю по Одесі завдано авіаудару, частину ракет збито ППО

У Донецькій області за добу загинула одна людина і п'ятеро отримали поранення

Розпочато розслідування обстрілу російськими військами лікарні в окупованій Балаклії

За добу харківські рятувальники 28 разів виїжджали на пожежі, спричинені обстрілами

Арахамія вважає, що США та Британія приєднаються до країн-гарантів безпеки України одними з останніх

Прем'єр-міністр Угорщини Орбан втратив чесність у контактах із Москвою – Зеленський

Міністр закордонних справ Великої Британії шокована військовими злочинами російських окупантів у Бучі та інших українських містах

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА