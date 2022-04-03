Влада Нідерландів закликає мешканців зменшити опалення в будинках задля економії енергії

Уряд Нідерландів закликає жителів країни почати економити енергію, зокрема зменшити потужність роботи системи опалення в будинках, повідомляють у суботу європейські ЗМІ.

Влада країни зазначила, що жителям також слід, наприклад, почати приймати душ замість ванни, оскільки це теж може допомогти знизити кількість споживаної енергії.

Міністр Нідерландів з питань клімату та енергетики Роб Джеттен зазначив, що економія енергії "корисна для вашого гаманця, для клімату". "Це допоможе нам стати менш залежними від газу із Росії", - вважає він.

Уряд у суботу зі свого боку оголосив, що знизить температуру у своїх офісних будинках взимку і менше використовуватиме кондиціонери влітку.