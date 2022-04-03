3 квітня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 39 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 39 RUSSIAN AGRESSION

Сьогодні, 3 квітня, православні християни вшановують пам'ять святого Кирила Катанського. У світі відзначають Всесвітній день вечірки, День народження мобільного телефону, кавоварки та штрих-коду. А ще сьогодні – День дитячої йоги.

Всесвітній день вечірки

3 квітня відзначається веселе неофіційне свято – Всесвітній день вечірки або Всесвітній день паті.

Слово "party", яке сьогодні часто використовує молодь, запозичене з англійської мови, означає вечірку, причому будь-якого рівня – від урочистого прийому до молодіжної неформальної тусовки. Тематика, характер і сценарій заходу залежить від організаторів і учасників. Вечірки популярні у всьому світі, адже на них відпочивають, спілкуються, або просто приємно проводять час.

Сама ідея організувати День паті прийшла з фантастичного роману "Політ" американської письменниці Ванни Бонта. Оповідання книги закінчується зворотним відліком до 3 квітня 2000 року, коли у всьому світі має відбутися масове свято, яке об'єднує людство. Цей роман вийшов друком у 1995 році, а вже 3 квітня 1996 року в США відбувся перший День вечірки, який відбувся під девізом: "Вечірка - це протилежність війни".

День народження мобільного телефону

Вихід в інтернет, спілкування в соцмережах, обмін повідомленнями, фото, аудіо та відеоматеріалами, користування електронною поштою, можливість здійснення фото та відеозйомки, навігація, ігрові можливості, вбудований калькулятор, ліхтарик, календар, годинник, будильник, секундомір, диктофон, радіоприймач, відеопрогравач, сканер штрих-кодів. Так, ніхто не міг і подумати років 30 тому, що все це і не лише це, буде суміщено в одному апараті, який можна сховати в кишені, а основне первісне його завдання – голосовий зв'язок стане лише однією з безлічі функцій, причому для значної частини користувачів не завжди головною.

Мобільний телефон сьогодні – це міні-комп'ютер, який міцно увійшов у повсякденне життя.

Ще цього дня:

1910 – Уперше здійснено сходження на найвищу вершину Північної Америки Мак-Кінлі (6193 м) на Алясці;

1918 – Перша світова війна: французького маршала Фердинанда Фоша призначили головнокомандувачем військ Антанти на західному фронті;

1933 – У Херсоні український хірург Юрій Вороний уперше в світі здійснив клінічну пересадку нирки;

1948 – Гаррі Трумен затвердив план Маршалла;

1990 – В Україні над львівською ратушею вперше офіційно піднято жовто-блакитний прапор;

1999 - Сили НАТО завдали першого повітряного удару по столиці Югославії Белграду;

2007 – Французький швидкісний поїзд TGV встановив новий світовий рекорд швидкості для пасажирського поїзда: 574,8 км/год.

Церковне свято

Народне свято Кирило Катанік відзначається 3 квітня. У церковному православному календарі це дата вшанування пам'яті святителя Кирила Катанського (Сицилійського) єпископа.

День прозваний Катаніком тому, що він закриває зимовий сезон.

Кирило жив у І-ІІ століттях. Був родом із сирійського міста Антіохії (сучасна Туреччина). Йому пощастило стати учнем апостола Петра, який згодом призначив його єпископом у сицилійському місті Катані.

Господь нагородив Кирила даром дивотворення за благочестивість, мудре управління паствою та усіляку допомогу своїм парафіянам. В одному джерелі вода мала гіркий присмак. Її неможливо було пити. Після того, як єпископ Кирило прочитав над ним молитву, вона втратила гіркоту і стала придатною для вживання. Завдяки цьому випадку багато ідолопоклонників прийняли християнство і повірили в Господа.

Єпископ Кирило Катанський прожив довге життя. Покинув цей світ він у глибокій старості. Поховали його в Сицилії.

Іменини: Володимир, Кирило, Серафим, Хома, Яків.