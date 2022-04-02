Події

21:23 02.04.2022

Зеленський подякував Колумбії за гумдопомогу та пообіцяв спільні економічні та оборонні проекти після війни

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Зеленський подякував Колумбії за гумдопомогу та пообіцяв спільні економічні та оборонні проекти після війни

Президент України Володимир Зеленський у розмові з президентом Колумбії Іваном Дуке подякував за надану гумдопомогу, а також пообіцяв після завершення війни розпочати спільні економічні та оборонні проекти.

"Радий встановити контакт з Іваном Дуке. Вдячний Колумбії за гуманітарну допомогу та консолідацію країн Південної Америки на підтримку України. Домовилися розпочати спільні економічні та оборонні проекти після війни", – написав лідер України у телеграм-каналі в суботу ввечері.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa

 

 

Теги: #війна #допомога #колумбія
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