Зеленський подякував Колумбії за гумдопомогу та пообіцяв спільні економічні та оборонні проекти після війни

Президент України Володимир Зеленський у розмові з президентом Колумбії Іваном Дуке подякував за надану гумдопомогу, а також пообіцяв після завершення війни розпочати спільні економічні та оборонні проекти.

"Радий встановити контакт з Іваном Дуке. Вдячний Колумбії за гуманітарну допомогу та консолідацію країн Південної Америки на підтримку України. Домовилися розпочати спільні економічні та оборонні проекти після війни", – написав лідер України у телеграм-каналі в суботу ввечері.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa