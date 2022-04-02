Події

19:19 02.04.2022

Білорусам рекомендують уникати контактів із виведеними з Чорнобильської зони російськими окупантами

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Білорусам рекомендують уникати контактів із виведеними з Чорнобильської зони російськими окупантами

Жителям білоруського Брагіна рекомендують уникати контактів із розміщеними там російськими окупантами, які раніше залишили Чорнобильську зону відчуження в Україні, де базувалися в найбільш зараженому лісі. На території невизнаної Придністровської молдавської республіки особовий склад ЗС силою примушують до участі у війні проти України, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Серед військовослужбовців збройних сил Російської Федерації поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення особового складу підрозділів, що базувалися в Чорнобильській зоні. Населенню білоруського селища міського типу Брагін рекомендовано уникати контактів з російськими окупантами, що вийшли із забрудненої зони", йдеться у вечірньому зведенні Генштабу у фейсбуці в суботу.

На Сіверському напрямку продовжується переміщення підрозділів окупаційних військ від державного кордону України вглиб території Білорусі. Значна частина військової техніки пошкоджена та буксирується.

Також зазначається, що триває так звана “евакуація” цивільного автотранспорту, викраденого росіянами в Гостомелі, Ірпені, Бучі та Іванкові. Крім того, мародери російських окупаційних військ перед перекиданням на інші напрямки намагаються відправити родичам награбоване майно з території Білорусі службою експрес доставки СДЕК.

На Слобожанщині окупантами заблоковано виїзд із міста Буринь, у населеному пункті фіксується велике скупчення військової техніки. Триває блокада Путивля, місто оточене блокпостами ворога. У селищі Юр'єве Сумської області окупанти проводять рейди з метою перепису населення та пошуку зброї.

На Донецькому напрямку тривають спроби противника оволодіти Маріуполем, блокувати Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасну, Троїцьке, Авдіївку, Мар’їнку та Красногорівку. Окупанти не мають успіху, несуть втрати.

На Південнобузькому напрямку ситуація істотних змін не зазнала. Серед місцевого населення невизнаного Придністров'я поширюються чутки про примус особового складу збройних сил так званої ПМР до участі у війні проти України.

На Приморському напрямку окупаційними військами продовжуються фільтраційні заходи у тимчасово захоплених населених пунктах.

"Сили оборони продовжують нищити війська противника і звільняти українські території. Через значні втрати особовий склад ворога деморалізований, що, в свою чергу, впливає на якість виконання ними поставлених завдань", – констатували в Генштабі ЗСУ.

 

 

 

Теги: #війна #зведення
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