Події

19:06 02.04.2022

На Луганщині в суботу внаслідок обстрілів пошкоджено 19 об'єктів інфраструктури, постраждала одна людина

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На Луганщині в суботу внаслідок обстрілів пошкоджено 19 об'єктів інфраструктури, постраждала одна людина

Унаслідок обстрілів з боку російських окупантів у суботу, 2 квітня, на Луганщині пошкоджено 19 об'єктів інфраструктури, один житель Рубіжного постраждав, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Орки полюють на об'єкти, що забезпечують життєдіяльність міст. Рашисти умисно влаштовують гуманітарну катастрофу. Внаслідок потужних обстрілів Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, смт Тошківка пошкоджено близько 19 об'єктів, із них 9 багатоквартирних та 7 приватних житлових будинків, господарчі споруди, гаражі, об'єкти інфраструктури, автомобілі. Під час обстрілів одна людина постраждала (м. Рубіжне)", – написав він на своїй сторінці у фейсбуці в суботу ввечері.

Гайдай додав, що окупанти в пошуках складів та аварійних служб знищують усе, що трапляється на їхньому шляху.

"Унаслідок влучання ворожого снаряду вигорів магазин. Перебито газопровід – майже вся область без газу", – написав голова Луганської ОВА.

За його словами, світла немає у 124 914 споживачів області. Без води залишаються повністю Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк, частково Гірська громада та Лисичанськ.

"ДСНС не встигають гасити пожежі, за день їх було 18. На вулиці потеплішало, тож від ворожого вогню ще починає палати лісовий масив", - написав Гайдай.

Він наголосив, що обстріли не вщухають.

"Залишайтеся біля укриттів! Евакуаційні автобуси чекають на вас щоранку за відомими адресами у ваших населених пунктах", – закликав голова ОВА.

 

Теги: #ситуація #луганщина #обстріли
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