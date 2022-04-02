На Полтавщині місцями через негоду зникло світло, з ракетними ударами це не пов'язане – голова обладміністрації

Низка населених пунктів Лубенського, Миргородського та Кременчуцького районів Полтавської області знеструмлена в суботу через негоду, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Зараз у частині населених пунктів колишніх Глобинського (нині увійшов до складу Кременчуцького – ІФ), Миргородського та Чорнухинського (увійшов до складу Лубенського – ІФ) районів немає світла. Це не пов'язано з ворожими ракетними ударами. Сильний вітер пошкодив повітряні лінії. Бригади енергетиків виїхали на місця", - написав Лунін у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у суботу російські окупанти обстріляли об'єкти інфраструктури та житлові будинки у Полтаві та Кременчуці, а згодом і в Миргороді Полтавської області.