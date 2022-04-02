Події

18:10 02.04.2022

Російська омбудсмен порушила права українських полонених, опублікувавши їхні фото без ретуші, - Денісова

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Російська омбудсмен порушила права українських полонених, опублікувавши їхні фото без ретуші, - Денісова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила комісії ООН із розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну й експертній місії, створеній державами-учасницями ОБСЄ, про порушення Женевської конвенції щодо українських військовослужбовців, котрі потрапили в російський полон.

"Омбудсмен Російської Федерації Тетяна Москалькова порушує права українських військових. Сьогодні омбудсмен РФ здійснила візит до українських військових Збройних сил України, які потрапили в полон та перебувають в одній із військових частин Чорноморського флоту в Автономній Республіці Крим. На опублікованих фото, зроблених під час візиту, не було заретушовано обличчя українців", - написала Денісова у фейсбуці в суботу.

Вона наголосила, що Третя Женевська конвенція та Додатковий протокол I, що стосуються захисту військовополонених, чітко встановили, що до військовополонених слід ставитися гуманно за будь-яких обставин і захищати їх від будь-яких актів насильства, а також від залякування, образ та суспільної цікавості.

"Це стосується розкриття фотографій або відеозаписів, записів допитів, приватних розмов чи особистого листування та будь-яких інших приватних даних. Омбудсмен РФ допустила порушення вимог зазначених актів у публікації про свій візит до військовополонених українців. Прошу Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці порушення прав громадян України посадовцями РФ, зокрема омбудсменом Т.Москальковою", - наголосила Денісова.

При цьому вона опублікувала заретушоване фото українських військовополонених.

Українська омбудсмен також звернула увагу, що під час її візиту 19 березня в одне з місць тримання військовополонених РФ не було виявлено порушень Україною вимог Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

 

Теги: #омбудсмен #війна #полонені
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