Події

17:50 02.04.2022

Через ворожі обстріли Лозова лишилася без води та світла - міський голова

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Через ворожі обстріли Лозова лишилася без води та світла - міський голова

2 квітня ЗС РФ обстріляли Лозову Харківської області, через що місто залишилося без води та світла, повідомив міський голова Сергій Зеленський.

"Унаслідок обстрілів Лозова залишилася без світла та води. Розпочали відновлювальні роботи. Попередньо, вони триватимуть три доби", - написав Зеленський на своїй сторінці у фейсбуці.

Як повідомлялося раніше, внаслідок ракетного удару, завданого ЗС РФ по Лозовій удень 2 квітня, чотири людини дістали поранень середньої тяжкості.

 

Теги: #війна #харківська_область
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