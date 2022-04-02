35 людей загинули унаслідок влучення ворожої ракети в будівлю Миколаївської ОВА - ДСНС

Станом на 14:00 2 квітня внаслідок влучання ворожої ракети в будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації і її руйнування загинули 35 осіб.

"З-під завалів рятувальники звільнили 33 тіла загиблих і 2 людини померли в лікарні", - повідомило управління держслужби по НС в Миколаївській області на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

"Роботи тривають", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, 29 березня близько 8:45 під час обстрілу Миколаєва російськими окупантами один зі снарядів влучив у дев'ятиповерхову адмінбудівлю обладміністрації. Сталося руйнування центральної секції будівлі з 9-го до 1-го поверху без подальшого горіння.