На Чорнобильській АЕС піднято прапор України

На Чорнобильській АЕС у суботу, 2 квітня, було піднято прапор України, повідомляє пре-служба ЧАЕС.

"Сьогодні, 2 квітня 2022 року, об 11:00 на проммайданчику Чорнобильської АЕС знову замайорів прапор України і пролунав гімн України. У церемонії підняття прапора взяв участь оперативний персонал станції, який у важких умовах окупації весь цей час забезпечував і продовжує забезпечувати ядерну і радіаційну безпеку об'єктів ДСП "Чорнобильська АЕС", - йдеться в повідомленні в Facebook в суботу.

Як повідомлялося, 31 березня російські окупанти залишили майданчик ЧАЕС, розграбувавши його.

Російські окупанти підписали акт наміру залишити майданчик ЧАЕС у вигляді документа "акт приймання-передання охорони ЧАЕС", в якому зазначили, що "претензій з боку адміністрації об'єкта, що охороняється до військ Національної гвардії Російської Федерації немає".

За даними НАЕК "Енергоатом", окупанти рили окопи безпосередньо в Рудому лісі, найбільш забрудненому місці зони відчуження, внаслідок чого зазнали сильного радіаційного опромінення і вирішили піти із зони.