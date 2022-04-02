Ворог планує оточити угруповання Об'єднаних сил і вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей - Генштаб ЗСУ

Російські загарбники 38-й день продовжують ведення повномасштабної збройної агресії проти України, ворог хоче оточити угруповання Об'єднаних сил і вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"За наявною інформацією, ворог має наміри щодо оточення угрупування Об’єднаних сил і виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. З метою сковування дій наших військ буде продовжувати утримання окремих рубежів на тимчасово зайнятих територіях Київської та Чернігівської областей, імовірно, в районах у безпосередній близкості від державного кордону України (з республікою білорусь та російською федерацією відповідно)", - йдеться в повідомленні в Facebook в суботу.

У Генштабі зазначили, що в підрозділах ЗС Білорусі тривають посилені заходи оперативної та бойової підготовки. Ворог здійснює нарощування системи протиповітряної оборони в прикордонних районах з Україною.

Також на Поліському напрямку противник продовжує переміщення окремих підрозділів на територію Білорусі. Для уповільнення просування наших підрозділів окупанти здійснюють мінування.

"Із Броварського напрямку на територію Курської області російської федерації було виведено частину підрозділів зі складу 2-ї загальновійськової армії. Інші підрозділи перебувають у готовності до висування в напрямку російського кордону", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окремі ворожі загони залишаються на Сіверському напрямку для блокування міста Чернігова, основна частина угруповання загарбників вже зосереджена для відходу на територію рф.

Також триває вороже блокування Харкова. Армія рф намагається продовжити наступ на Ізюмському напрямку.

"На Південнобузькому напрямку ворог проводить штурмові дії з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області", - повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, а також намагається встановити повний контроль над містом Маріуполь.

Загалом у складі угруповань окупаційних сил для виконання бойових завдань на території України залучено до 75 БТГр, на відновленні боєздатності перебуває до 34 БТГр, повністю знищено – 16 БТГр (інформація уточнюється).