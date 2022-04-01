Події

22:29 01.04.2022

За п'ятницю енергопостачання відновили понад 6,6 тис. споживачів на Луганщині

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За п'ятницю енергопостачання відновили понад 6,6 тис. споживачів на Луганщині

За п'ятницю було відновлено електроенергію у 6 631 споживача в Луганській області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Упродовж дня електромонтери повернули світло 6 631 споживачеві, які перебували без електропостачання через пошкодження мереж російськими обстрілами на Луганщині. Силами Лисичанського РЕМ включено ПЛ-35 кВ "Фабрична-Миронівка". Підключено підстанцію напругою 35 кВ "Фабрична". Частину абонентів Лисичанська заживлено від підстанції "ГТВ", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

Він також нагадав, що "1 квітня о 00:25 було введено в роботу повітряну лінію потужністю 110 кВ, що дало змогу подати напругу до міста Сєвєродонецька, а саме до 20 тисяч будинків. Тобто за добу світло повернуто майже 27 тисячам споживачів".

Проте голова військової обладміністрації зазначає, що "ще залишаються знеструмленими 550 трансформаторних підстанцій. 13 населених пунктів частково вимкнено, 18 повністю. Без світла перебувають 97 тисяч споживачів Луганщини".

Роботи з відновлення електроенергії тривають за можливості безпечного доступу.

 

Теги: #електроенергія #відновлення #луганщина
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