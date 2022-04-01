Події

21:35 01.04.2022

Команда МКЧХ 2 квітня здійснить нову спробу дістатися Маріуполя

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Команда МКЧХ 2 квітня здійснить нову спробу дістатися Маріуполя

Команда Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ), яка у п'ятницю вирушила до Маріуполя, щоб сприяти безпечному виходу цивільного населення, була змушена повернутися до Запоріжжя після того, як обставини та ситуація не дозволили їй рухатися далі, повідомили агенцію "Інтерфакс- Україна" в пресслужбі МКЧХ у п'ятницю ввечері.

"Сьогодні команда МКЧХ із дев'яти співробітників на трьох автомобілях не змогла дістатися Маріуполя, щоб сприяти безпечному виходу городян. У суботу вони знову спробують допомогти з безпечним виходом цивільного населення Маріуполя", – зазначили в організації.

У МКЧХ наголосили, що для успішного проведення операції надзвичайно важливо, щоб сторони дотримувалися домовленостей та забезпечували реалізацію необхідних умов і гарантій безпеки.

"Коли операція з безпечного виходу все ж таки відбудеться, роль МКЧХ як нейтрального посередника полягатиме у супроводі колони з Маріуполя в інше українське місто", - уточнили в пресслужбі.

В організації зазначили, що її присутність свідчить про гуманітарну мету цього планованого переміщення населення, надаючи колоні додатковий захист та нагадуючи всім сторонам про цивільний та гуманітарний характер операції.

 

 

Теги: #маріуполь #мкчх #спроба
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