Події

19:59 01.04.2022

Війна в Україні забрала життя щонайменше 1276 цивільних, ще 1981 людина поранена - ООН

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Війна в Україні забрала життя щонайменше 1276 цивільних, ще 1981 людина поранена - ООН

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 31 березня 2022 року становили 3257 цивільних (у зведенні цілодобово раніше - 3167), зокрема 1276 загиблих (1232), повідомляє Управління верховного комісара ООН із прав людини в п'ятницю.

"УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де відбувалися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень усе ще чекають на підтвердження", - зазначається в документі.

Згідно з ним, це стосується, наприклад, Маріуполя і Волновахи (Донецька обл.), Ізюма (Харківська обл.), Попасної (Луганська обл.), Ірпеня (Київська обл.), де є повідомлення про численних жертв серед цивільного населення. Вони підлягають подальшій верифікації і не внесені до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшості випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари", - йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинули 260 чоловіків, 184 жінки, 36 хлопчиків і 18 дівчаток, тоді як стать 61 дитини та 717 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 1981 пораненого 38 дівчаток і 34 хлопчики, а також 88 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з попереднім днем, згідно з даними ООН, загинули троє дітей і ще 11 були поранені.

УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій і Луганській областях на північ 1 квітня було зафіксовано 358 (338) загиблих і 772 (743) поранених на території, контрольованій урядом, і 67 (66) загиблих і 246 (245) поранених на території, контрольованій самопроголошеними "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (в Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській і Чернігівській областях) ООН зафіксувала 851 (826) загиблого і 963 (947) поранених.

У зведенні також зазначено, що, згідно з даними Офісу генерального прокурора України, станом на 8:00 1 квітня загинули 153 (148) дитини й були поранені 245 (232).

Зростання показників у зазначеному зведенні порівняно з цифрами в попередньому зведенні не слід зараховувати лише на нові випадки, що мали місце 31 березня, оскільки впродовж дня УВКПЛ ООН також верифікувало певну кількість випадків, що мали місце в попередні дні, уточнюється в документі.

Теги: #оон #жертви #війна
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