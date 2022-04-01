Венедіктова: Майже $5 млн, які належать ексміністру з оточення Януковича, підуть на зміцнення обороноздатності України

Українські правоохоронці стягнули на користь Міністерства оборони України $4,8 млн, що належать ексміністру з оточення президента Віктора Януковича, повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Стягнули на користь Міністерства оборони України $4,8 млн. Вони належали міністру часів президента-втікача. Вилучені в рамках провадження про заволодіння державною резиденцією "Межигір’я", ці кошти тепер допоможуть нашій державі оборонятися від загарбника", - написала Венедіктова у фейсбуці у п'ятницю.