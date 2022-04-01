86 українських військовослужбовців звільнено в рамках обміну з РФ

86 українських військовослужбовців звільнено в рамках обміну з РФ, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Друзі, добрі новини. Щойно відбувся обмін. 86 українських військовослужбовців, серед яких 15 жінок, уже в безпеці", - повідомив Тимошенко в телеграмі.

Також Тимошенко наголосив, що обмін відбувся за домовленостями переговорних груп.

У свою чергу віцепрем'єр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук наголосила, що Україна боротиметься за кожного свого полоненого.

"За наказом президента Зеленського щойно відбувся другий обмін полоненими. Додому веземо 86 наших військовослужбовців! 15 із них – жінки! Звертаюся до всіх наших, хто ще в полоні: будемо боротися за кожного з вас! Всіх повернемо додому. Тримайтеся!" - написала вона у фейсбуці.

Як повідомлялося, 24 березня відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими між Україною та РФ.

В обмін на 10 захоплених у полон окупантів Україна повернула 10 своїх військовослужбовців, повідомила міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Крім того, було здійснено обмін 11 цивільних російських моряків, урятованих із затонулого біля Одеси судна, на 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір", захопленого окупантами під час спроби забрати українських військовослужбовців з острова Зміїний.