Макрон зустрівся зі звільненим із російського полону мером Мелітополя

Президент Франції Еммануель Макрон під час особистої зустрічі висловив захоплення меру українського міста Мелітополь (Запорізька область) Івану Федорову, звільненому з російського полону.

"Був викрадений російською армією, неможливо уявити, чого зазнав мер Мелітополя. Вже будучи на волі, він розповідає про це. Його історія нас вразила. Я висловив йому, а також українським жінкам-депутатам, які прибули разом із ним, наше захоплення та підтримку. Ми з Україною, сповнені рішучості й продовжуємо так само", - написав Макрон у своєму твіттері у п'ятницю.

Мер Мелітополя у себе у фейсбуці раніше повідомляв, що за дорученням президента України Володимира Зеленського та Міністерства закордонних справ разом із делегацією народних депутатів України проводить зустрічі з європейськими лідерами, щоб розповісти їм про створення РФ геноциду українських жителів.