У Чернігівській області окупанти взяли в заручники дітей для "страховки" колони з технікою – омбудсмен

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомляє, що надходить інформація про використання окупантами дітей як живого щита під час переміщення техніки.

"Російські бойовики викрадають малечу та використовують їх як живий щит при переміщені своїх колон техніки. За повідомленням мешканців села Новий Биків (Чернігівщина), окупанти взяли в заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Таким чином вони "страхують" колони з технікою", - написала Денісова в телеграм-каналі у п'ятницю.

За словами омбудсмена, російські загарбники використовують дітей як заручників – як гарантію, що місцеве населення не видаватиме координатів переміщення ворога українським захисникам.

"Випадки використання дітей як прикриття зафіксовано в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях", - поінформувала омбудсмен.

Денісова наголосила, що дії російських окупаційних військ порушують право дітей на життя, закріплене статтею 6 Конвенції ООН про права дитини.

"Убивства дітей та обстріли мирних населених пунктів є злочинами проти людяності та воєнними злочинами відповідно до Римського статуту міжнародного кримінального суду", - наголосила омбудсмен.