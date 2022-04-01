Події

17:11 01.04.2022

У Чернігівській області окупанти взяли в заручники дітей для "страховки" колони з технікою – омбудсмен

1 хв читати

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомляє, що надходить інформація про використання окупантами дітей як живого щита під час переміщення техніки.

"Російські бойовики викрадають малечу та використовують їх як живий щит при переміщені своїх колон техніки. За повідомленням мешканців села Новий Биків (Чернігівщина), окупанти взяли в заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Таким чином вони "страхують" колони з технікою", - написала Денісова в телеграм-каналі у п'ятницю.

За словами омбудсмена, російські загарбники використовують дітей як заручників – як гарантію, що місцеве населення не видаватиме координатів переміщення ворога українським захисникам.

"Випадки використання дітей як прикриття зафіксовано в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях", - поінформувала омбудсмен.

Денісова наголосила, що дії російських окупаційних військ порушують право дітей на життя, закріплене статтею 6 Конвенції ООН про права дитини.

"Убивства дітей та обстріли мирних населених пунктів є злочинами проти людяності та воєнними злочинами відповідно до Римського статуту міжнародного кримінального суду", - наголосила омбудсмен.

Теги: #діти #заручники #чернігівська_область
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:53 03.04.2022
У результаті російського вторгнення в Україну загинуло 158 дітей, понад 258 отримали поранення

У результаті російського вторгнення в Україну загинуло 158 дітей, понад 258 отримали поранення

08:40 03.04.2022
ВІд початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 158 дітей, 258 поранено

ВІд початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 158 дітей, 258 поранено

08:34 02.04.2022
Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 158 дітей, понад 254 – поранено

Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 158 дітей, понад 254 – поранено

10:48 01.04.2022
Ворог потихеньку виходить із Чернігівської області, але розслаблятися нам ще рано - голова ОВА

Ворог потихеньку виходить із Чернігівської області, але розслаблятися нам ще рано - голова ОВА

09:00 01.04.2022
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 153 дитини, 245 дітей поранено

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 153 дитини, 245 дітей поранено

17:56 31.03.2022
ЗСУ звільнили від російських окупантів два населені пункти на Чернігівщині

ЗСУ звільнили від російських окупантів два населені пункти на Чернігівщині

12:46 31.03.2022
Прокуратура розслідує викрадення окупантами пораненої 12-річної дівчинки з Маріуполя

Прокуратура розслідує викрадення окупантами пораненої 12-річної дівчинки з Маріуполя

08:56 31.03.2022
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 148 дітей, 232 дитини поранено

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 148 дітей, 232 дитини поранено

10:03 30.03.2022
Російські військові всю ніч обстрілювали Чернігів, Ніжин зазнав авіаудару - голова ОВА

Російські військові всю ніч обстрілювали Чернігів, Ніжин зазнав авіаудару - голова ОВА

08:38 30.03.2022
145 дітей загинули в результаті збройної агресії РФ в Україні

145 дітей загинули в результаті збройної агресії РФ в Україні

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міські голови Сновська і Берислава звільнені з полону - Кличко

Жах антилюдності в Бучі, Гостомелі, Ірпені – результат політики «не спровокувати росіян»

Основні зусилля ворога зосереджені на підготовці до відновлення наступу, встановлення контролю в Донецькій і Луганській областях

Російська армія в Україні вже втратила близько 18 тис. військовослужбовців - Генштаб ЗСУ

ВІд початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 158 дітей, 258 поранено

ОСТАННЄ

У Маріуполі загинув литовський режисер Мантас Кведаравічюс

Міські голови Сновська і Берислава звільнені з полону - Кличко

Кулеба закликав країни G7 негайно запровадити ембарго на купівлю російських енергоресурсів через військові злочини росіян у Бучі

У нас немає жодних підтверджень здатності російських військових прослуховувати розмови українців – Держспецзв'язку

Кулеба закликав місію МКС приїхати в Бучу для збору доказів воєнних злочинів росіян

Залужний розповів генералу Міллі про оперативну обстановку і відзначив потреби ЗСУ для успіху оборонної операції

Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон планує надати Україні зброю для захисту Одеси від російських кораблів - The Times

РФ вивела через Чорнобиль приблизно 10 тисяч одиниць техніки, ризик її радіаційного зараження високий - глава ДАЗВ

Черговий ворожий Су-34 збили українські захисники на Харківщині

Посол Корнійчук: Україна очікує більшої допомоги від Ізраїлю щодо прийому біженців

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА