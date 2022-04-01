ЧАЕС після виходу окупантів працює у штатному режимі – директор

Усе технологічне обладнання і всі системи контролю та моніторингу радіаційних показників Чорнобильської АЕС працюють у штатному режимі, повідомила НАЕК "Енергоатом" із посиланням на директора ЧАЕС Валерія Сейду.

"Загальні втрати оцінити поки що не можемо. Окупанти забрали з собою п'ять із 15 контейнерів з обладнанням для ремонту та запчастинами, необхідними для ЧАЕС. Що саме там було, ми поки що сказати не можемо", – сказав Сейда, якого цитує "Енергоатом" у своєму телеграм-каналі у п'ятницю.

За його словами, у штатному режимі працюють і об'єкт "Укриття", і сховища відпрацьованого ядерного палива на ЧАЕС.

"Зараз на території Чорнобильської АЕС немає жодного рашиста. Всі вони залишили станцію та її територію 31 березня до 20:00, забравши з собою нацгвардійців, яких тримали в полоні з моменту захоплення ЧАЕС", - зазначає директор станції.

Як повідомлялося, станція була захоплена з першого дня війни 24 лютого, після чого Україна втратила дані з систем моніторингу радіаційної обстановки, але зазначала, що військова техніка під час пересування у великих кількостях здійняла радіаційний пил. Також загрозою не лише для України, а і для Європи було знеструмлення сховищ палива через обстріли та пошкодження ліній електропередач.