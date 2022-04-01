Події

14:15 01.04.2022

Російські війська обстріляли населені пункти Дніпропетровщини забороненими касетними боєприпасами

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Російські війська обстріляли населені пункти Дніпропетровщини забороненими касетними боєприпасами

У Дніпропетровській області у четвер, 31 березня, російські війська використали касетні боєприпаси, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 31 березня 2022 року збройні сили РФ здійснили реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С" двох населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області. Три ракети були оснащені забороненими касетними боєприпасами", - зазначається в повідомленні в телеграмі.

Під час огляду місця подій вибухотехнічна служба області виявила, розмінувала та знешкодила понад 32 касетні боєприпаси.

Зазначається, що будь-які військові об'єкти на цій території відсутні.

"Такі дії РФ становлять пряму загрозу життю та здоров'ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме конвенції про заборону касетної зброї", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Теги: #касетні_боєприпаси #дніпропетровська_область
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