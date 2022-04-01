В Україні у вихідні очікується похолодання, повсюдно пройдуть дощі або мокрий сніг

Погоду з опадами в Україні у найближчі два дні визначатимуть атмосферні фронти циклону, який переміщатиметься з південного заходу на північний схід країни, а за циклоном із півночі в Україні поширюватиметься холодне повітря арктичного походження, повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 2 квітня, у західних та північних областях України очікуються помірні, подекуди рясні опади у вигляді дощу та мокрого снігу; температура вночі та вдень 5-10 тепла, на північному заході країни 0-5 тепла.

На решті території невеликі та помірні дощі, вдень місцями з грозами, у Приазов'ї та Криму без суттєвих опадів; температура вночі 7-12° тепла, вдень 14-19° тепла, на сході, південному сході країни до 23°.

Вітер південний, на заході та півночі країни північно-східний, 7-12 м/с, у південних, східних, більшості центральних областей пориви 15-20 м/с.

У Києві 2 квітня дощі. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 6-8° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень у Києві вдень 2 квітня найвища температура була зафіксована на позначці 23,1 градуса тепла у 2017 році, а найнижча вночі - на позначці 8,8 градуса морозу у 1931 році.

У неділю, 3 квітня, у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікується мокрий сніг, на Закарпатті з дощем, уночі у Карпатах місцями сильний сніг. Подекуди ожеледиця, налипання мокрого снігу. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (у Карпатах 0-5° морозу).

На решті території очікується дощ та мокрий сніг, у південних та центральних областях удень місцями сильні опади, температура вночі та вдень 3-8° тепла, на сході та південному сході країни вдень 8-13°.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с; на півдні та сході країни південно-західний, 7-12 м/с, удень пориви 15-20 м/с.

У Києві 3 квітня мокрий сніг, подекуди ожеледиця, налипання мокрого снігу. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.