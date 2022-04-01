Події

12:59 01.04.2022

В Україні у вихідні очікується похолодання, повсюдно пройдуть дощі або мокрий сніг

2 хв читати
В Україні у вихідні очікується похолодання, повсюдно пройдуть дощі або мокрий сніг

Погоду з опадами в Україні у найближчі два дні визначатимуть атмосферні фронти циклону, який переміщатиметься з південного заходу на північний схід країни, а за циклоном із півночі в Україні поширюватиметься холодне повітря арктичного походження, повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 2 квітня, у західних та північних областях України очікуються помірні, подекуди рясні опади у вигляді дощу та мокрого снігу; температура вночі та вдень 5-10 тепла, на північному заході країни 0-5 тепла.

На решті території невеликі та помірні дощі, вдень місцями з грозами, у Приазов'ї та Криму без суттєвих опадів; температура вночі 7-12° тепла, вдень 14-19° тепла, на сході, південному сході країни до 23°.

Вітер південний, на заході та півночі країни північно-східний, 7-12 м/с, у південних, східних, більшості центральних областей пориви 15-20 м/с.

У Києві 2 квітня дощі. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 6-8° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень у Києві вдень 2 квітня найвища температура була зафіксована на позначці 23,1 градуса тепла у 2017 році, а найнижча вночі - на позначці 8,8 градуса морозу у 1931 році.

У неділю, 3 квітня, у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікується мокрий сніг, на Закарпатті з дощем, уночі у Карпатах місцями сильний сніг. Подекуди ожеледиця, налипання мокрого снігу. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (у Карпатах 0-5° морозу).

На решті території очікується дощ та мокрий сніг, у південних та центральних областях удень місцями сильні опади, температура вночі та вдень 3-8° тепла, на сході та південному сході країни вдень 8-13°.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с; на півдні та сході країни південно-західний, 7-12 м/с, удень пориви 15-20 м/с.

У Києві 3 квітня мокрий сніг, подекуди ожеледиця, налипання мокрого снігу. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.

Теги: #погода #укргідрометцентр
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:11 29.03.2022
В Україні в найближчі дві доби очікується тепла погода, місцями невеликий дощ

В Україні в найближчі дві доби очікується тепла погода, місцями невеликий дощ

12:09 28.03.2022
У найближчі дві доби в Україні очікується тепла погода з невеликими опадами

У найближчі дві доби в Україні очікується тепла погода з невеликими опадами

13:32 26.03.2022
Холодне повітря з півночі Європи прийде в Україну

Холодне повітря з півночі Європи прийде в Україну

12:01 25.03.2022
Дощі та сильний вітер очікуються в Україні у вихідні

Дощі та сильний вітер очікуються в Україні у вихідні

11:32 24.03.2022
В Україні очікується прохолодна погода, місцями дощ, сніг і поривчастий вітер

В Україні очікується прохолодна погода, місцями дощ, сніг і поривчастий вітер

11:58 22.03.2022
Найближчими днями в Україні потеплішає, майже без опадів

Найближчими днями в Україні потеплішає, майже без опадів

12:32 21.03.2022
В Україні очікується прохолодна погода, місцями поривчастий вітер

В Україні очікується прохолодна погода, місцями поривчастий вітер

12:00 18.03.2022
В Україні найближчими днями без опадів, очікуються холодні ночі й тепліші дні

В Україні найближчими днями без опадів, очікуються холодні ночі й тепліші дні

11:14 17.03.2022
В Україні очікується прохолодна погода

В Україні очікується прохолодна погода

11:55 16.03.2022
В Україні утримається прохолодна погода з нічними морозами

В Україні утримається прохолодна погода з нічними морозами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Маріупольська міськрада закликала світову спільноту визнати дії РФ геноцидом

РФ втратила з 24 лютого в Україні 17,7 тис. особового складу, 625 танків та 143 літаки – Генштаб ЗСУ

Окупанти 170 разів обстріляли Харків із "Градів" за добу, розпочалася евакуація жителів Ізюмського району

Окупанти повністю залишили Броварський район Київської області – мер райцентру

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 153 дитини, 245 дітей поранено

ОСТАННЄ

Голова Гостомельської адміністрації закликав жителів не намагатися повернутись: селище в зоні ворожих обстрілів

Маріупольська міськрада закликала світову спільноту визнати дії РФ геноцидом

Окупанти знущалися з мешканців Тростянця Сумської області, розпочато розслідування

РФ втратила з 24 лютого в Україні 17,7 тис. особового складу, 625 танків та 143 літаки – Генштаб ЗСУ

Гуманітарний конвой ООН успішно досягнув Сум

До Бучі поки що повертатися небезпечно, вона ще окупована

На Рівненщині заборонили безпідставне носіння зброї добровольцями місцевих громад

Окупанти 170 разів обстріляли Харків із "Градів" за добу, розпочалася евакуація жителів Ізюмського району

Окупанти продовжують обстріл у Пологівському районі Запорізької області, але втрачають техніку та особовий склад

Голова Асоціації чорнобильських туроператорів виступає за збереження частини фортифікаційних споруд російських військ у Чорнобильській зоні

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА