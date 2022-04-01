Голова Гостомельської адміністрації закликав жителів не намагатися повернутись: селище в зоні ворожих обстрілів

Гостомель залишається у зоні ворожих обстрілів, повертатися до селища небезпечно, заявив голова Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко.

"Гостомель знаходиться в зоні ворожих обстрілів. Повертатися туди не можна. Наразі в Гостомелі дуже небезпечно. Окрім того, там зафіксовано велику кількість мін та снарядів", - розповів він у відеозверненні, оприлюдненому у фейсбуці.

"Будь ласка, заради вашої безпеки, не намагайтеся потрапити у Гостомель", - закликав Думенко.