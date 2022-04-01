Події

12:14 01.04.2022

РФ втратила з 24 лютого в Україні 17,7 тис. особового складу, 625 танків та 143 літаки – Генштаб ЗСУ

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РФ втратила з 24 лютого в Україні 17,7 тис. особового складу, 625 танків та 143 літаки – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок п'ятниці, 1 квітня, сягнули близько 17 тис. 700 осіб особового складу, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

За цей період РФ також втратила 625 танків, 1751 бойову броньовану машину, 316 артилерійських систем, 96 реактивних систем залпового вогню, 54 засоби протиповітряної оборони, 143 літаки та 131 гелікоптер.

Крім того, окупанти втратили 1220 одиниць автомобільної техніки, 7 кораблів, 76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами, 85 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 4 пускові установки ракетних комплексів та 24 одиниці спеціальної техніки.

Отже, за добу знищено близько 200 окупантів, 14 танків, 16 ББМ, 5 артсистем, 8 літаків, 2 безпілотники, 19 автомобілів, 1 цистерну з ПММ та 2 одиниці спецтехніки.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу #зведення
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