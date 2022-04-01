Події

12:02 01.04.2022

Гуманітарний конвой ООН успішно досягнув Сум

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ООН успішно доставила продукти, медикаменти, предмети першої необхідності до українського міста Суми, заявив представник генсека ООН Стефан Дюжжарик.

"Колеги з відділу гуманітарної допомоги щойно повідомили, що гуманітарний конвой ООН безпечно досяг Сум", - сказав Дюжжарик на брифінгу в четвер.

За його словами, гуманітарну допомогу до Сум та прилеглих населених пунктів доставляють вдруге, і це третя успішна доставка міжнародної гуманітарної допомоги в Україні за останні два тижні.

Теги: #оон #суми #гумконвой
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