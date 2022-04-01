Події

12:01 01.04.2022

До Бучі поки що повертатися небезпечно, вона ще окупована

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До Бучі поки що повертатися небезпечно, вона ще окупована

Місто Буча на Київщині залишається окупованим, жителям повертатися туди наразі не треба, заявив секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський.

"На сьогоднішній день місто Буча залишається небезпечним напрямком. Воно поки що окуповане", - сказав Шаправський у телеграм-каналі у п'ятницю.

За його словами, є перевірена інформація від Збройних сил, від Головного управління розвідки про те, що "бронетехніка рашистів виведена" і значна частина російських військовослужбовців.

"Проте залишається велика кількість диверсійних груп, залишаються також російські військові, які переодягнені у цивільне і фактично продовжують чинити опір", - додав Шаправський.

Він наголосив, що на сьогодні повертатися до Бучі небезпечно.

"І така ситуація буде навіть після звільнення Бучі, до місяця часу ми прогнозуємо, оскільки, за попередньою інформацією, великі території заміновані", - зазначив Шаправський.

Він уточнив, що в Бучі заміновано житлові та адміністративні будівлі, покинуту військову техніку, "заміновані навіть тіла загиблих".

"Велике прохання до всіх, хто залишається в місті Буча: не підходьте до незнайомих предметів, не ходіть лісосмугами, не підходьте категорично до покинутої військової техніки, не чіпайте тіл загиблих, які лежать уже тривалий час, є велика ймовірність, що вони заміновані" , – наголосив секретар Бучанської міськради.

Він також додав, що звільнення Бучі триває.

 

Теги: #буча #війна
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