Події

11:35 01.04.2022

Окупанти продовжують обстріл у Пологівському районі Запорізької області, але втрачають техніку та особовий склад

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Сили оборони Запорізької області успішно знищують ворожу техніку та живу силу противника, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

За даними штабу Сил оборони України, станом на вечір 31 березня і ранок 1 квітня підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 32 окупантів, 38 окупантів поранено, захоплено два бронетранспортери і два танки, знищено сім автомобілів і дві реактивні системи залпового вогню.

Окупанти продовжують обстріл м. Оріхова та інших населених пунктів Пологівського району.

Теги: #війна #запорізька_область
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