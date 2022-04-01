Окупанти продовжують обстріл у Пологівському районі Запорізької області, але втрачають техніку та особовий склад

Сили оборони Запорізької області успішно знищують ворожу техніку та живу силу противника, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

За даними штабу Сил оборони України, станом на вечір 31 березня і ранок 1 квітня підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 32 окупантів, 38 окупантів поранено, захоплено два бронетранспортери і два танки, знищено сім автомобілів і дві реактивні системи залпового вогню.

Окупанти продовжують обстріл м. Оріхова та інших населених пунктів Пологівського району.