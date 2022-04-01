Ворог потихеньку виходить із Чернігівської області, але розслаблятися нам ще рано - голова ОВА

Російські окупанти залишають Чернігівську область, територіальні громади працюють над відновленням життєдіяльності, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Ворог, завдяки нашим Збройним силам, потихеньку відходить із Чернігівщини. Для чого він це робить - лише йому відомо, але, я сподіваюся, що виходить звідси назавжди", - сказав Чаус у відеозверненні в п'ятницю вранці у телеграм-каналі.

За словами голови ОВА, навіть якщо ворог виходить із області для перегрупування, то "ми на нього чекатимемо з подвійною "привітністю".

Чаус повідомив, що всі громади області працюють над відновленням життєдіяльності, ЗСУ займаються розмінуванням населених пунктів та зачисткою від окупантів.

При цьому глава ОВА, звертаючись до жителів Чернігівської області, повідомив, що можливі авіаційні та ракетні удари окупанта по регіону.

"Цього ніхто не скасовував. Ворог може діяти будь-яким чином. Вони сьогодні долітають до нас і дострілюють. Тому у мене велике прохання: за наявності "тривоги" йти в об'єкти укриття", - зазначив Чаус.

Він підсумував: "Нам ще рано розслаблятися, у нас ще багато роботи і ще війна".