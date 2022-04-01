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10:43 01.04.2022

У Пентагоні розраховують на завершення постачання зброї Україні на $800 млн до середини квітня - ЗМІ

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У Пентагоні розраховують на завершення постачання зброї Україні на $800 млн до середини квітня - ЗМІ

США вважають, що їм вдасться завершити постачання Україні озброєнь на суму $800 млн до середини квітня, повідомили американські ЗМІ з посиланням на неназваного високопоставленого представника Пентагону.

Він уточнив, що перші 4-5 партій озброєнь у рамках цього пакету військової допомоги, про який влада США оголосила раніше в березні, вже надійшли українській стороні.

Крім того, він назвав "безпрецедентною" допомогу США Україні на суму приблизно $350 млн у галузі безпеки, надану за останні три тижні.

16 березня президент США Джо Байден оголосив про надання Україні додаткової військової допомоги на $800 млн. Він пояснював, що серед наданої допомоги - 800 одиниць зенітних озброєнь, зокрема системи далекого радіусу дії, 9 тис. одиниць протитанкових озброєнь, 7 тис. одиниць стрілецької зброї, включаючи кулемети, дробовики, гранатомети, та 20 млн різних боєприпасів, включаючи артилерійські. Також йшлося про виділення безпілотників.

Як уточнював Байден, загальний обсяг такої допомоги США в Україні становить $1 млрд.

Теги: #сша #пентагон #війна #озброєння
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