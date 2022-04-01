Окупанти повністю залишили Броварський район Київської області – мер райцентру

Мер м. Бровари Київської області Ігор Сапожко повідомив про повний вихід російських окупаційних військ із Броварського району, який з одного боку межує з Києвом, а з іншого – з Чернігівською областю.

"Щодо Броварського району, справді російські окупанти залишили весь Броварський район. На сьогодні здійснюватиметься певна зачистка Збройними силами України", - сказав Сапожко в ефірі телемарафону в п'ятницю вранці.

За його словами, окупанти відступили й на баришівському напрямку, і у бік Прилук Чернігівської області, і у бік Чернігова.

"Збройні сили безпосередньо діятимуть на розчистку населених пунктів від окупантів, від ворожої техніки, можливо, замінованих місць", - додав Сапожко.

Водночас у самих Броварах, за словами мера, блокпости не розбирають, а переносять, і саме місто, як і раніше, готове до оборони.

"Усе нормально, місто і жило своїм життям, городяни жили своїм життям, готувалися до певної оборони, ми і сьогодні готові до оборони... Дуже багато людей повернулося до міста, і сьогодні ми бачимо початок роботи малого та середнього бізнесу, відкриваються підприємства, відкриваються магазини, відкриваються павільйони... Якби було небезпечно, ми б попереджали своїх городян. А оскільки ми мали надійний захист Збройними силами України, ми завжди говорили про те, що у нас усе спокійно", - сказав Сапожко.