Події

08:49 01.04.2022

Жінка зазнала поранення вранці в п'ятницю в результаті обстрілу з градів Гірського на Луганщині

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Жінка зазнала поранення вранці в п'ятницю в результаті обстрілу з градів Гірського на Луганщині

Вранці в п'ятницю, 1 квітня, російські окупанти з градів обстріляли м. Гірське у Луганській області, поранено жінку, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Вранці росіяни обстріляли з градів Гірське, поранено жінку. З реактивних систем залпового вогню росіяни завдали удару по житловому сектору Гірського. Є кілька зруйнованих будинків, поранено жінку. Рятувальники продовжують працювати", - написав він у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #війна #обстріл #луганська
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