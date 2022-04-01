Жінка зазнала поранення вранці в п'ятницю в результаті обстрілу з градів Гірського на Луганщині

Вранці в п'ятницю, 1 квітня, російські окупанти з градів обстріляли м. Гірське у Луганській області, поранено жінку, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Вранці росіяни обстріляли з градів Гірське, поранено жінку. З реактивних систем залпового вогню росіяни завдали удару по житловому сектору Гірського. Є кілька зруйнованих будинків, поранено жінку. Рятувальники продовжують працювати", - написав він у телеграм-каналі.