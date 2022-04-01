МАГАТЕ не має рішення щодо питання виведення військ РФ із захоплених АЕС - глава "Енергоатома"

Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) не має рішення щодо питання виведення російських окупаційних військ із захоплених ними атомних станцій, пропонуючи натомість технічну й експертну допомогу, заявив глава НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Ми робимо все, щоб домогтися від них твердих кроків. Вони відповідають нам пропозиціями допомоги, експертами, але щодо основного питання рішення немає", - сказав він в ефірі проекту Freeдом у четвер.

"МАГАТЕ і його гендиректор Рафаель Маріано Гроссі вважають, що це політичне рішення, багатоходове, він не може одномоментно виступити за таке кардинальне рішення і вимагати виведення військ, він має зробити кілька кроків, провести додаткові консультації", - зазначив Котін.

Водночас глава "Енергоатома" наголосив, що МАГАТЕ розуміє усю складність ситуації із захопленням атомних станцій і навислі загрози над іншими ядерними об'єктами через обстріли російськими військами території України.

"У принципі, розуміння ситуації з боку МАГАТЕ і його гендиректора є. Як і розуміння того, що ми не можемо забезпечити ядерну та радіаційну безпеку без нашої повної фізичної присутності там. І забезпечити контроль над ядерним матеріалом, який там міститься", - пояснив він.

При цьому глава "Енергоатома" зазначив, що в таких умовах і МАГАТЕ не може здійснювати контроль над ядерним матеріалом, що є його основною функцією і метою створення.

За його словами, всі ці питання обговорювалися під час візиту Гроссі в Україну, і зокрема, на Южно-Українську АЕС 30 березня, і з його боку пролунали певні пропозиції.

"Ці питання обговорювалися, були намічені пропозиції з боку МАГАТЕ, чотири пункти, за якими потрібно рухатися вперед. Зараз їхні пропозиції обговорюються, упродовж трьох-чотирьох днів ми підготуємо їм відповіді", - пояснив ситуацію Котін, не оприлюднюючи подробиць.

Водночас він зазначив, що війська РФ, зазнавши радіаційного опромінення, виїжджають з ЧАЕС.