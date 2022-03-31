Події

22:15 31.03.2022

ЗС України звільнили с.Вишеград у Київській області – заступник міністра оборони Маляр

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ЗС України звільнили с.Вишеград у Київській області – заступник міністра оборони Маляр

Збройні сили України у четвер звільнили с.Вишеград (Київська обл.) від російських окупантів, повідомила заступник міністра оборони України Анна Маляр.

В ефірі національного телемарафону Маляр розповіла, що раніше поширена інформація про нібито звільнення від російських загарбників м. Вишгород у Київській області не відповідає дійсності, оскільки зазначене місто не було захоплене окупантами.

При цьому, відповідаючи на запитання ведучого, заступник міністра оборони уточнила, що окупантів вдалося вибити з села Вишеград Бучанського району.

"Так буває, оскільки у нас дуже багато зараз інформації. Бойові дії ведуться практично по всій країні. І якщо свого часу ми зосереджувалися на Донецькій та Луганській областях, і вся країна знала населені пункти (у зазначених областях – ІФ), було все просто і очевидно. Зараз справді складно. Обмовки трапляються і бувають помилки образливі. Але якщо вони є, то важливо їх виправити", - підсумувала Маляр.

Раніше заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич заявив, що українській армії вдалося відновити контроль над Вишгородом. "Вишгород уже наш, під контролем. Найближчим часом, як я вже сказав, ми матимемо дуже хороші новини", - сказав він під час брифінгу в четвер.

 

 

Теги: #київська #визволення #окупанти
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