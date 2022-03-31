За добу в зоні ООС відбито сім атак супротивника, знищено дев’ять одиниць військової техніки та БПЛА

За цю добу четверга, 31 березня, у зоні проведення ООС українськими військовими було відбито 7 атак російських окупантів, знищено 9 одиниць військової техніки та БПЛА, повідомили у штабі ООС.

"Завдяки вмілим діям і майстерності військовослужбовців угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали шкоди російським окупантам", – йдеться у вечірньому зведенні на сторінці штабу у фейсбук у четвер.

Зокрема, українські військові знищили 3 танки, 2 БТР та 2 одиниці автомобільної техніки, а також 2 артилерійські системи супротивника.

У штабі наголосили, що підрозділи протиповітряної оборони у небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат ворога типу Орлан-10.

Джерело: https://www.facebook.com/pressjfo.news