Туреччина готова стати гарантом безпеки України

Президент України Володимир Зеленський за підсумками чергових переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом повідомив про готовність турецької держави стати гарантом безпеки України.

"Провів чергові переговори зі справжнім другом України президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Відзначив високий рівень організації переговорів делегацій у Стамбулі. Узгодили подальші кроки на шляху до досягнення миру. Вдячний Туреччині за готовність стати гарантом безпеки нашої держави!", - написав Зеленський у твіттері.